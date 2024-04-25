Beşiktaş ilk derbi galibiyetinin peşinde

Trendyol Süper Lig’de bu sezon henüz derbi galibiyeti alamayan Beşiktaş, bu hasretine Fenerbahçe karşısında son vermek istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, bu müsabakada elde edeceği 3 puanla 2023-2024 sezonundaki ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray’a bu kez evinde 1-0 yenildi.

Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, kötü geçen sezonun ardından taraftarına derbi galibiyeti hediye edebilmek için Fenerbahçe karşısına çıkacak.