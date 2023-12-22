Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: 'Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi kimsenin çıkıp 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı.'

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi kimsenin çıkıp 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı.

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: 'Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi kimsenin çıkıp 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı.'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: "Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi; kimsenin çıkıp ’Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz’ dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı."