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- Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: 'Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi kimsenin çıkıp 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı.'
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: 'Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi kimsenin çıkıp 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı.'
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi kimsenin çıkıp 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı.
Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay: "Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi; kimsenin çıkıp ’Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz’ dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı."