Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki derbilerde üstün

İnönü Stadyumu'nun yıkılmasıyla inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 15 kez ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki derbilerde üstün
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İnönü Stadyumu’nun yıkılmasıyla inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ligde 15 kez ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, İnönü Stadyumu’nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı derbilerde rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Söz konusu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray’ı 15 kez konuk eden Kartal, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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Fenerbahçe’yle 8, Galatasaray’la 7 maç

Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe ile 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2’sinde rakibini mağlup eden Kartal, 5 beraberlik yaşarken, 1 kez de kaybetti.

Siyah-beyazlılar, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında 3-1’lik skorla aldı.

Kara Kartal, Galatasaray’la ise Tüpraş Stadyumu’nda 7 kez rakip oldu. Bu 7 mücadelenin 6’sından galip ayrılan Beşiktaş olurken, 1 müsabakada kazanan çıkmadı.

Yediğinin 2 katı gol attı

Sarı-lacivertli ağları 12 defa sarsan Beşiktaş, ağlarında da 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılara ise 14 gol atan siyah-beyazlılar, 4 gole engel olamadı.

Toplamda 26 kez gol sevinci yaşayan Kartal, 13 defa da rakiplerine gol izni verdi.