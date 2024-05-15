Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'nun TÜBİTAK 4008 Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

Projenin Amacı ve Hedefleri

Bu projenin amacı, özel eğitim alanında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik doğa ve bilim temelli bir eğitim sağlamaktır. Projenin öncelikli hedefi, özel eğitim öğrencilerinin doğa ve bilimle etkileşim içinde olmalarını teşvik etmek, öğrenmeyi desteklemek ve bu alanda öğrenci, öğretmen ve veliler arasında güçlü bir işbirliği oluşturmaktır.

Ortaklar ve Destekçiler

Proje, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün yürütücülüğünde; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ayni desteğiyle hazırlanarak farklı bölümlerden akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 19 okulda görev yapan özel eğitim ve farklı branşlarda öğretmenler, fizyoterapistler ve pedagoglar ile yürütülecek.

Proje Ekibi

Proje ekibinde Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'ndan uzman kadroda Mustafa Elibol, Aslıhan Dikmen, Ali Ay ve Buse Akat yer almaktadır. Proje, Mayıs ve Haziran aylarında Silivri’de uygulanacak.

Sonuç ve Beklentiler

Proje, özel eğitim öğrencilerinin doğa ve bilimle ilgili konularda daha fazla bilgi sahibi olmalarını, bu alanlara olan ilgilerini artırmalarını ve öğretmenler ile veliler arasında güçlü bir işbirliği kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede, özel eğitim alanında daha kapsayıcı ve etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

