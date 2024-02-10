Bilecik'e yeni 7 adet çöp toplama aracını kazandırdı
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, 7 adet çöp toplama aracının araç filolarına eklendiğini söyledi.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, 7 adet çöp toplama aracının araç filolarına eklendiğini söyledi.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zaman Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, birlik olarak 7 adet çöp toplama aracının hizmete kazandırıldığı söyledi. Yaman, "Şehrimize daha iyi hizmet sunabilmek için Bilecik Belediyeler Birliği olarak 7 adet çöp toplama aracını hemşerilerimizin hizmetine kazandırdık" dedi.