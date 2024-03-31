Bilecik'te 2 kişi tarafından darp edilen şahıs hastanelik oldu

Bilecik’te bir parkta 2 kişi tarafından darp edilen şahıs hastanelik oldu.

Bilecik merkez Atatürk Parkı’nda bir arkadaşı ile dolaşan Oktay Uslu isimli şâhısa 2 kişi iddiaya göre ’Ne bakıyorsun’ dedi. Ardından sözlü atışması başlarken, 2 kişi Oktay Uslu darp etti. Yüzüne ve vücudun çeşitli yerlerine darbe alan Oktay Uslu yere yığıldı. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahıs tedavisinin ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine giderek, şikayetçi oldu.