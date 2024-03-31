Bilecik'te ilginç seçim sevinci

Bilecik’te kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Melek Mızrak Subaşı kazanırken, ilginç seçim sevinci gözlerden kaçmadı.

Bilecik’te kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Melek Mızrak Subaşı en yakın rakibi AK Partinin adayı Mustafa Yaman’a 5 bin oy fark atarak seçimi kazandı. Binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında Melek Mızrak Subaşı’nı coşkulu bir şekilde karşıladı. Konuşmalarında ardından binlerce araç konvoya çıkarken, bir araç ilginç seçim sevinci gözlerden kaçmadı. Bir ticari taksiyi çekici üstüne yüklenirken içindekiler seçim sevincini böyle yaşadı.