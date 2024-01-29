Bilecik temsilcilerinin biri yüzü güldürdü biri üzdürdü

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 10. Grup 13. haftası geride kalırken aynı grupta mücadele eden Bilecik temsilcilerinin biri yüzü güldürdü biri üzdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 10. Grup 13. haftasında Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü Eskişehir deplasmanında karşılaştığı Tepebaşı Gençlik Kulübünü 3-0 yendi. Diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı grup lideri Sakarya Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı ilk seti 25-20, ikinci seti 25-16 ve 3. seti 25-20 kaybeden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Sakarya’dan 3-0 mağlup ayrıldı.

Sezon boyunca gösterdikleri başarılı performanslarıyla her zaman göz dolduran Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ligdeki son maçını Eskişehir Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımı ile oynayacak.