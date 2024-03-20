Binanın terasında panik oluşturan yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Binanın terasında panik oluşturan yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçalılık Mahallesi Karaçalılık Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, binanın terasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe sebep olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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