Başkan Balcıoğlu: Biz, bu halkın taleplerine sırtımızı dönemeyiz

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükçavuşlu Mahallesi Mahalle Toplantısı’nda vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin zenginlikleri hakkında konuştu. Silivri’nin, doğal güzellikleri ve dinamik hizmet sektörüyle diğer ilçelerden ayrıştığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Hani derler ya, ‘İnsanın neresi acırsa canı oradadır’ Bizim canımız burada, Silivri’de. Burada doğduk, burada büyüdük ve bir gün burada öleceğiz. Ama o güne kadar, bu güzel topraklara olan vefa borcumuzu ödemek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Silivri bırakmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Büyükçavuşlu ve Silivri’yi komşuluk ilişkilerinin yaşadığı, doğanın korunduğu bir ilçe olarak inşa edeceklerini aktaran Başkan Balcıoğlu, ekip işinin önemine dikkat çekti.

“Belediyecilik işi ekip işi”

Her zaman daha iyisi için çalışacaklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Belediyecilik işi ekip işidir. Hiçbir zaman her şeyi en iyi bilen kişi olduğumu iddia etmedim, bilmek de zorunda değilim. Ancak, en iyisini bilen bir ekiple yola çıktığınızda, çözülemeyecek hiçbir sorun, aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Önemli olan, eksikleri görmek ve bunları hızla gidermektir. Bu, bizim temel yönetim anlayışımızdır. Hepimiz insanız, elbette zaman zaman hatalarımız olabilir. Ancak, eksiklerin farkına varıp harekete geçmek, bunları iyileştirmek için çalışmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bildiğimiz bir eksik karşısında adım atmamak, bizim anlayışımıza ters düşer. Üretmek, daha iyisini hedeflemek ve çözüm üretmek için buradayız.”

Başkan Balcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla, insan merkezli çalıştıklarını vurguladı. Vatandaşın derdiyle dertlendiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Bizim işimizin merkezinde insan var. İnsanımızın dertlerini dert edinmek, onların sorunlarına çözüm üretmek yönetim anlayışımızın temel taşını oluşturuyor. Bu yüzden kendime yol arkadaşı seçtiğim herkese şu sözü söylerim: ‘Dert etmeyen, çözüm aramayan, daha fazlasını yapmayı düşünmeyen biri benimle bu yolda yürüyemez’ Ben böyle bakıyorum, onlar da aynı şekilde bakıyorlar. Sizin dertlerinizle dertlenmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok”

Başkan Balcıoğlu, “Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok, bugün burada bulunma amacımız da bu” diyerek, Büyükçavuşlu’nun ihtiyaçlarını vatandaşlardan dinleyerek çözüm odaklı, nokta atışı çalışmalar sürdürüleceğini ifade etti.

Belediyeciliğin sadece beton dökmekten ibaret olmadığının altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Belediyecilik, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatın her alanında yanında olmaktır. Yeni doğan bir çocuğun ailesine gönderdiğimiz bez ve mama paketinden, eğitim masraflarına kadar her detayı düşünüyoruz. Ya da ‘sofralarımızda bereket, aşevlerinde sevgi var’ diyerek aşevimizde her gün yaklaşık bin ailemize sıcak yemek sağlıyoruz. Üstelik bunu reklam yapmadan, sessizce gerçekleştiriyoruz. Her gün üç çeşit yemeği ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Kimisi geliyor tenceresini alıyor, kimisi de orada yemeğini yiyor. Önemli olan onların hayatlarına dokunabilmek” dedi.

“Korkmuyoruz, çünkü bizim arkamızda büyük millet var”

Tasarruf tedbirleri hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, göreve geldiği ay tasarruf tedbirleri kapsamında hizmetlerinin engellenmeye çalışıldığını kaydetti. Kısıtlı imkanlara rağmen çalıştıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Ama imkanlarımız sınırsız değil. Göreve başladık, tasarruf tedbirleri diye bir yasa çıkardılar, bir genelge çıkardılar. ‘Bismillah’ dedim. İlk ayımız, daha 15 gün oldu, bir baktık, 52 tane madde. Park yapamazsın, sosyal tesis yapamazsın, kendi lokantası açamazsın, kültür ve sanat etkinlikleri yapamazsın, gençlik ve kültür merkezi yapamazsın, hizmet alımı yapamazsın. Ne yapacağız biz? Yani, ne için geldik göreve biz? Bunca yıldır olmayan işler, biz seçilince mi oldu” diye konuştu.

Tasarruf tedbirlerine rağmen, altı aylık süreçte birçok projeyi hakkıyla hizmete sunduklarına dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, belediyeciliği, insanın her anına dokunan bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

Tasarruf tedbirleri genelgesini doğru bulmadığını, vatandaş odaklı, hizmet odaklı çalışacaklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Sayıyorum, sayıyorum, 52'ye geldim. 52'de de diyor ki, ‘Eğer bunları yaparsan, belediye başkanı hakkında gerekli soruşturma hakkındaki gerekli suç duyurusu yapılacaktır.’ Keşke 52’den başlasaydım okumaya.

Ben yerel yöneticiyim, bu bir israf değil ki. Ben şimdi burada gördünüz, altı aylık bir süreçte, hani yöneticinin iyisi, hissedilmeden derler, biz hissedilmeden birçok projeyi hayata geçirdik, kısıtlı imkanlara rağmen”

Büyükçavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Yeniköylü, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na mahalleye yapılan ve yapılacak olan hizmetler için teşekkürlerini iletti. Yeniköylü, belediyenin diğer birim müdürlerinin de büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Balcıoğlu'na görevinde başarılar dileyen Yeniköylü, mahalle halkı adına teşekkür etti.

Mahalle Başkanı Tufan Ersin, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptığı için teşekkürlerini iletti. Ersin, başkanın mahalleye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek her kurum ve kuruluşla ortak çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Büyükçavuşlu sakinleri Başkan Balcıoğlu’na taleplerini iletti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşların sorularını yanıtladı ve taleplerine çözüm sundu. Dört buçuk yaşında otizmli oğlunun EYKOM’da eğitim almasını isteyen bir vatandaşın araç talebini değerlendiren Başkan Balcıoğlu, gerekli ulaşım desteğinin sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca, kapısının önündeki su kanalında mazgal bulunmadığını belirten bir vatandaşın şikâyeti üzerine, konuyla ilgilenileceğini ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Mahalleli ve hayırseverlerin desteğiyle inşaatı devam eden cami için yardım talebinde bulunan bir vatandaşa yanıt veren Başkan Balcıoğlu, camilerin toplum için çok değerli olduğunu vurguladı. Her konuyu titizlikle değerlendirmek zorunda olduklarını belirten Başkan Balcıoğlu, vatandaşların bu emek ve çabasını takdir ettiğini ifade etti. Başkan Balcıoğlu, caminin eksiklerinin tespit edilerek gerekli desteğin sağlanacağını ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Büyükçavuşlu Spor Kulübü’nde oynayan bir genç, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’ndan büyük futbol sahasının düzenlenmesi talebinde bulundu. Gençlerin bu talebine olumlu yanıt veren Başkan Balcıoğlu, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı ve saha ile ilgili çalışmanın hemen başlatılması gerektiğini belirtti. Gençlerin yanında olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Çocuklar takımına sahip çıkıyor, biz de çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Mahallede telefonlarının çekmemesi şikayetinde bulunan bir vatandaşa yanıt veren Başkan Balcıoğlu, konuyla ilgili gerekli kişilerle görüşüleceğini belirtti. Ayrıca, bölge için planlanan ücretsiz wifi projesinin müjdesini vererek, vatandaşların iletişim konusundaki sıkıntılarının giderileceğini ifade etti.