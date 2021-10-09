İzoder İş Birliği ile Yalıtım Seminerleri Devam Ediyor

Silivri Belediyesi ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliği ile hazırlanan binalarda yalıtımının yaygınlaşması, bilinçli yalıtım teknikleri ve yalıtımın milli ekonomiye katkılarının anlatıldığı yalıtım sistemleri seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda “Binalarda Su Yalıtımı” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere Silivri Belediye Başkan Yardımcıları Harun Akkan, Hasan Solak, İZODER Teknik İşler ve Eğitim Sorumlusu Güneş Yüzügür, İZODER Su Yalıtım Komisyonu Üyeleri Jozef Bonfil, Mazlum Budak, inşaat mühendisleri ve mimarlar katıldı.

AKKAN: “DUVARI NEM İNSANI GAM ÖLDÜRÜR’

Seminerin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, binalarda yalıtımın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Eğitim noktasında çok ilerlediğimizi düşündüğümüz günümüzde bile binalarımızla ilgili maalesef çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Eskilerin de dediği gibi ‘duvarı nem insanı gam öldürür.’ Binaya duvara bir yerden su girdiği zaman özellikle bunu riskli binaların yıkımını gerçekleştirdiğimiz zaman da görüyoruz su almış binaların betonları kum şeklinde. Demirler hiç mukavemet gösteremeyecek hale gelmiş. Bu nedenle doğru ve bilinçli yalıtım can ve mal güvenliğimiz için çok önemli. Burada gerçekleştireceğimiz seminer de bu anlamda çok büyük katkı sağlayacak. Bu nedenle yalıtım noktasında bu kıymetli seminerlerle bizleri bilgilendiren İZODER’e ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

KATILIMCILARA EĞİTİM SONRASI SERTİFİKA VERİLDİ

Akkan’ın konuşmasının ardından İZODER Su Yalıtım Komisyonu Üyeleri Jozef Bonfil ve Mazlum Budak tarafından katılımcılara binalarda su yalıtımı uygulamaları kapsamında, bölümlü örtü, polimer bitümlü örtü, örtü uygulama alanları, su yalıtımında yalıtım malzemeleri, yüzey hazırlığı, uygulama esasları gibi konularda eğitim sunumu yapıldı. Programının ardından seminere katılan mimar ve inşaat mühendislerine eğitim sertifikası verildi.