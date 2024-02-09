Bora Balcıoğlu Alibey Mahallesi'nde Esnafla Buluştu

Balcıoğlu, Alibey Mahallesi'nde büyük bir ilgiyle karşılandı. Esnaf ve mahalle sakinleri, Balcıoğlu'yla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerde mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Balcıoğlu, "Geleceğin Silivri'si" vizyonunu ve projelerini anlattı. Esnafın ekonomik sıkıntılarını, işyerlerinin taleplerini ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinleyen Balcıoğlu, çözüm önerilerini paylaştı.

Sorunlara Çözüm Odaklı Yaklaşım

Ziyaretlerde Alibeylilerin dile getirdiği sorunlara çözüm odaklı yaklaşan Balcıoğlu, şunları ifade etti:

"Alibey Mahallesi'nde esnafımızla, işyeri sahiplerimizle ve kıraathanelerdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Sorunlarını, taleplerini ve Silivri'ye dair umutlarını dinledik. 'Geleceğin Silivri'si' vizyonumuzu ve projelerimizi anlattık. Alibey Mahallesi'ne dair projelerimizle, Silivri'nin tüm mahallelerinde olduğu gibi bu Alibey mahallemizde de “Geleceğin Silivri’si” vizyonumuza yakışan projeleri hayata geçireceğiz."