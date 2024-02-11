Bora Balcıoğlu Hoşgör Optik'in Açılışına Katıldı

Silivri CHP Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve CHP heyeti, Optisyen Murat Hoşgör'ün sahibi olduğu Hoşgör Optik'in Vega AVM'de ki mağaza açılışına katıldı.

Bora Balcıoğlu Hoşgör Optik'in Açılışına Katıldı
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Açılışta konuşan Bora Balcıoğlu, "Esnafın, vatandaşın dertlerini dinleyen sorunlarına çözüm üreten bir anlayış için geliyoruz. Yerel ekonomimizin can damarı olan işletmelerimizin yanında olacağız." dedi.

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