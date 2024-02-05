Bora Balcıoğlu, Silivri Ambalaj Fabrikası İşçileriyle Buluştu

Adil ve Sürdürülebilir Belediyecilik Vizyonu

Balcıoğlu, fabrika ziyareti sırasında işçilerle yaptığı sohbette, Silivri Belediyesi'nin adil, sürdürülebilir ve çevreci bir belediyecilik anlayışı ile yönetilmesinin önemini vurguladı. Bu vizyon, tüm toplumu kapsayarak, özellikle gençler ve erkek işçiler için daha iyi bir gelecek hedefliyor.

Eğitim ve Sosyal Yardım Projeleri

Ziyarette Balcıoğlu, Silivri'deki eğitim ve sosyal yardım projeleri hakkında da bilgi verdi. Bu projeler, toplumun her kesimine yönelik olup, özellikle dezavantajlı gruplara destek sağlamayı amaçlıyor. "Çocuklarımız ve gençlerimiz için bir Silivri inşa edeceğiz" diyerek, gelecek nesiller için umut dolu bir mesaj verdi ve işçilerin sorunlarına ve taleplerine dikkat çekerek, çözümler üzerinde aktif bir rol almayı taahhüt etti.

Bu ziyaret, Balcıoğlu'nun seçim kampanyasında yerel sanayiye ve işçi haklarına verdiği önemin altını çiziyor. Silivri Ambalaj fabrikasındaki işçilerle gerçekleşen bu buluşma, adayın Silivri'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik somut adımlar atma konusundaki kararlılığını gösteriyor.