Eşini ve kayınpederini vurduktan sonra başından vurulmuş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra boş bir arazide başından vurulmuş halde bulunan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana gelen olayda A.D. (37), sabah işe gitmek için hazırlanarak babası Y.D. ile birlikte evden çıkmıştı. Y.D. ve kızı A.D., cadde üzerinde karşılaştıkları kadının boşanma aşamasındaki eşi Sertaç Demir (41) ile tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Demir, tabanca ile eşi A.D. ve kayınpederi Y.D.’yi yaralayarak kaçmıştı. Olayın ardından Demir, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak’taki boş alanda başından vurulmuş halde bulunmuş ve tedavi için Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sertaç Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Y.D. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.D.’nin de sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.