Bozcaada Bağcılıkta Modern Teknikler Eğitimi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Bozcaada’da "Bağlarda Terbiye Sistemleri, Budama ve Aşılama Uygulamaları" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitime, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Bozcaada İlçe Müdürü Ali Kayadan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, il ve ilçe müdürlüğü personeli ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, eğitimin önemini vurgulayarak, "Çanakkale, üzüm üretiminde önemli bir yere sahip. Çanakkale’de 45 bin dekar bağ alanı bulunmakta olup yıllık 41 bin ton üzüm üretilmektedir. Bağların yaklaşık 15 bin dekarı sofralık, 30 bin dekarı şaraplık olarak tesis edilmiştir. İlimiz bağ alanlarının % 41’i Bayramiç, % 25’i Bozcaada, % 10’u Eceabat ve % 24’ü diğer ilçelerimizde yer almaktadır. Bozcaada, İlimizin kökleri eskilere dayalı üzüm üretiminin yapıldığı İlçelerimizdendir. Yapılan çalışmalar neticesinde İlçeye özgü Bozcaada çavuş üzümü 2020 yılında Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescil edilerek, Bozcaada çavuş üzümü adı altında coğrafi işaret almıştır. Bozcaada Çavuşu üzümü, Bozcaada’nın önemli bir tarımsal ürünlerinden biridir. Coğrafi tescil ile bu ürünün korunması ve değerlendirilmesi önemlidir. Bu eğitimle, çiftçilerimize bağcılık konusunda modern teknikler hakkında bilgi vererek, üretim ve kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz. Bu eğitim, Çanakkale’deki bağcılık sektörünün gelişmesi için önemli bir katkı sağlayacaktır. Eğitimde verilen bilgiler, çiftçilerin daha fazla ve daha kaliteli üzüm üretmesine yardımcı olacak. Bu da, çiftçilerin gelirlerinin artmasına ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

Ziraat Mühendisi Zeliha Orhan Özalp tarafından bağlarda terbiye sistemleri, budama teknikleri ve aşılama teknikleri konularında sunum yapıldı. Eğitime katılan çiftçilere, modern teknikleri gösterilerek, üzüm üretimini ve kalitesini artırmanın yolları sağlandı. Eğitime katılan çiftçiler, eğitimin çok faydalı olduğunu ve öğrendikleri bilgileri kendi bağlarında uygulamaya koyacaklarını ifade etti.