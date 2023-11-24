Bozüyük'te emekli öğretmenlere anlamlı ziyaret

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, emekli Öğretmen Nizamettin Çam’ı evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Emekli Öğretmen Nizamettin Çam, kendisine yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çam, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizler bu görevi yıllarca yaptık. Her 24 Kasım’da okullarda veya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kutlamalar oldu. Ama Kendimizin bir gün emekli olacağımıza çalışırken çok daha fazla hayal edemiyorsunuz. Emekli olunca yine aynı güzellikleri yaşamak istiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görev başında şehit düşen öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şuanda çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Huzur içinde nice yıllar diliyorum. Şuan nöbet sizde. Bu bir bayrak yarışı. Bizlerde 33 yıldır bu meslekte görev yaptık. Gün geldi emekli olduk. Sonsuz hiç bir şey yok. Başlayan bir şey bitecek. Bizimde başladı bitti."

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, "Bugün 1100 eğitimcinin 14 bin 300 öğrencinin temsilen elinizi öpmeye geldim. Öğretmenler gününüzü kutlamak için. Allah emekleriniz için bir defa değil bin defa razı olsun. Biz bu emaneti sizlerden aldık. Bugün buradaysak sizin açtığınız yol ve desteğiniz sayesindedir. Bir öğretmende en önemli olması gereken duygu vefa duygusudur diye düşünüyorum. Biz eğer bugün buralarda güçlü durabiliyorsak,hizmet için buralardaysak başta Nizamettin amcam ve onun gibi öğretmen sayesindeyizdir” dedi.

“Bugün okul müdürleri emekli öğretmenlere ziyaret etti”

Çetinkaya;“Bugün Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 70 civarındaki okulumuzun hepsi bir emekli öğretmenimizi ziyaret ettiler. Gittiler ellerini öptüler. Bende İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak size gelmeyi uygun gördük. Her zaman sizin desteğiniz, varlığınız ve burada olmak bizi ayrı gurur ve onur veriyor. İnşallah bizlerde bizden sonrakilere sizin gibi güzel örnekler miras bırakabiliriz” diye konuştu.

Yapılan ziyarette, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte 2 stajyer öğretmende yer aldı.