BUBFA'dan Gençlik Merkezine eğlence turu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bünyesindeki BUBFA E-Sports Kulübü koordinatörlüğünde Dijital Gençlik Merkezi’ne bir gezi düzenlendi. BUBFA tarafından düzenlenen “DGM Eğlence Turu” isimli eğitim ve teknik gezisine, BUBFA E-Sports Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Oğuzhan Dülgaroğlu, BUBFA E-Sports Kulübü Başkanı Ahmet Kundakcı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Akyörük ile 44 kulüp üyesi katılım sağladı.

BUBFA E-Sports Kulübü’nün düzenlediği gezide öğrencilere Dijital Gençlik Merkezi Genel Sorumlusu Haşim Başaran ve Gençlik ve Organizasyon Sorumlusu Semih Gültekin tarafından DGM bünyesinde verilen E-Spor Eğitim Salonu, Stüdyo, E-spor Sahnesi, Yayın Odası, Takım Odaları, Metaverse Alanı, Panel Alanı, Serbest Oyun Alanı ve E-Spor Akademi hizmetleri konusunda bilgiler verildi. Serbest oyun alanında 20 adet üst düzey oyuncu bilgisayarı ve 10 Adet Playstation etkinlik boyunca BUBFA öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Stüdyoda Youtuber veya Influencer olmak isteyen gençler için sağlanan donanım ve eğitim desteği konusunda öğrencilere bilgi verildi. İlgili personel tarafından ayrıca E-spor hayali olan gençlere burada takım olma ve ekip ruhunu yaşayabilme eğitimleri de verildi. Etkinlik sonunda katılan tüm BUBFA E-Sports Kulübü üyelerine birer termos hediye edildi. BUBFA Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban Etkinliğe ilişkin "özellikle öğrencilerimizin ilgi ile takip ettiği E-Sports etkinlikleri bizim için de büyük bir değer taşımaktadır. Başta Dijital Gençlik Merkezi’ni kurarak gençlere bu imkanları sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Yücel Yılmaz’a teşekkür ederim. Ayrıca bu gezi organizasyonunda büyük emekleri olan BUBFA E-Sports Kulübü danışman hocası Doç. Dr. Oğuzhan Dülgaroğlu ve kulüp başkanı öğrencimiz Ahmet Kundakçı olmak üzere tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum." yorumlarında bulundu.