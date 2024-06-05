Bulgaristan Başbakanı Glavçev Kapıkule sınırında

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, beraberindeki heyetle Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki ortak temas alanında Edirne Valisi Yunus Sezer ile bir araya geldi.

Türkiye’nin düzensiz göçle mücadele konusunda başarılı olduğunu dile getiren Başbakan Glavçev, tır ve araç trafiğinin hızlanması için sınır hattındaki 3 sınır kapısında genişletme çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Düzensiz göçle mücadele konusunda alınan tedbirler çerçevesinde göç trafiğinin yüzde 90 oranında azaldığını dile getiren Vali Sezer ise, İstanbul ile Edirne arasında 200’e yakın arama noktası kurulduğunu ifade etti. Oluşturulan ortak temas noktasının aktif olarak kullanıldığını dile getiren Vali Sezer, gurbetçi sezonunda alınan önlemlere de değindi.

Öte yandan Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, düzensiz göçle mücadele konusunda alınan tedbirlere teşekkür etmek için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla görüştü.