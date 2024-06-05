Bulgaristan ekibinden folklor ve dans gösterisi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği'nde konuk Bulgaristan folklor ekibinin gösterisi beğeni topladı.

Bulgaristan ekibinden folklor ve dans gösterisi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’nde konuk Bulgaristan folklor ekibinin gösterisi beğeni topladı.

Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ne katılmak üzere Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’nün destekleriyle Bulgaristan’dan gelen ekip, şenliklerde folklor, müzik ve dans gösterisi yaptı. Kırcaali Bulgar Türk Rodop Folklor Kültürü Derneği ve Kızılağaç Belediye Meclis Üyesi Zekiye Hasan ile Avrupa Birliği Romacted Eğitim Koordinatörü Barış Tezcan koordinasyonunda paydaş kurumların desteği ile gerçekleştirilen programda, ritim dans ve enstrüman gösterileri gerçekleştirildi. Gösteriler, izleyenler tarafından da beğeniyle karşılandı.

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