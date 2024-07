Burak Can Kayıcı adaylığını açıkladı

4 Ağustos 2024'te gerçekleşecek CHP Silivri Gençlik Kolları Kongresi öncesinde, CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Gençlik Kolları Örgüt Toplantısı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Burak Can Kayıcı, toplantıda CHP Silivri İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı.

KIYICI: YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMAK ADINA ADAYIM

Toplantıya, partinin gençlik kolları üyeleri ve ilçe teşkilatının önde gelen isimleri katıldı. Adaylık açıklamasında Kayıcı, gençlerin siyasette daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, "Silivri için yeni bir dönemi başlatmak adına adayım" dedi. Kayıcı'nın adaylığı, parti üyeleri arasında heyecanla karşılandı.

Burak Can Kayıcı yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç neferleri, değerli yol arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde hepimizin gösterdiği özverili çalışmaların neticesinde gelen başarıdan dolayı tüm örgütümüzü kutluyorum.

“SİLİVRİ'DE EMANETİMİZİ GERİ ALDIK”

Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu ve İlçe Başkanımız İbrahim Kömür beraberindeki yönetim kurulumuz ile Silivri'de emanetimizi geri aldık. Silivri'mizin sokaklarında attığımız her adımda bunun gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ EMİN VE KARARLI ADIMLARLA İKTİDARA YÜRÜMEKTEDİR”

Yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarı bizler için sadece bir başlangıçtır. Yerel seçimlerde partimizin ortaya koyduğu başarı göstermiştir ki; Cumhuriyet Halk Partisi emin ve kararlı adımlarla iktidara yürümektedir. Ben de her yol arkadaşım gibi bu iktidar yürüyüşünün arzusunu taşıyor, heyecanını paylaşıyorum. Artık görev ve sorumluluğumuzun her zamankinden daha fazla olduğunun farkındalığıyla başarı için yorulmak bilmeden çalışmanın bilincindeyiz.

Tanımayan arkadaşlarımız için; ismim Burak Can Kayıcı. 2001 doğumluyum ve İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisiyim. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizde aktif olarak Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmaktayım.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ, PARTİMİZİN ÖZ GÜCÜDÜR, DİNAMİZMİDİR VE GELECEĞİDİR”

Gençler olarak bizler, partimizin bu büyük hedefine ulaşması için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmek ile mükellefiz ve bu iktidar hedefimiz için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütü, partimizin öz gücüdür, dinamizmidir ve geleceğidir.

“ÖZGÜR VE MÜREFFEH BİR TOPLUM HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN DURMAKSIZIN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Türkiye'nin dört bir yanında esen değişim rüzgarını, Silivri'den tüm ülkeye yayma gayretinde olacağız. Adaletin, eşitliğin ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye için; özgür ve müreffeh bir toplum hedefimize ulaşmak için durmaksızın mücadele edeceğiz.

Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulumuzun aldığı karar ile Gençlik Örgütümüzün 17. Olağan Kongre takvimi bildiğiniz üzere açıklandı. İl Gençlik Kolları Başkanımız Erdem Kara ve yönetimi ilçemizin kongre tarihini 4 Ağustos olarak belirlemiştir.

Burada, ilçe binamızda, baba ocağımızda siz değerli yol arkadaşlarımın şahitliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Gençlik Kolları Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum.

“CHP'NİN BAYRAĞINI HEP BİRLİKTE DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ”

Yerel Seçimlerde partimizin elde ettiği başarıyı iktidar için bir çoban ateşi olarak görüyoruz. Hep birlikte omuz omuza, el birliğiyle çalışmaya devam edecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını hep birlikte daha da yukarılara taşıyacağız.

Bizler bu ülkenin geleceğiyiz, bizler Cumhuriyet Halk Partili gençleriz. Ülkemizin geleceğini inşa etme yolunda sorumluluk almaktan onur duyuyoruz. İktidar yolunda hepimize başarılar diliyor, azim ve kararlılığımızın hiçbir zaman eksilmemesini temenni ediyor, beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet Halk Partisi!”