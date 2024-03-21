Burhaniye'nin gururundan Başkan Deveciler'e ziyaret

11 yaşındaki Burhaniyeli genç sporcu Ünal Yorulmaz, Antalya'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası Minikler Kategorisi'nde Dünya 2.si olarak büyük bir başarı elde etti.

Burhaniye'nin gururundan Başkan Deveciler'e ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

11 yaşındaki Burhaniyeli genç sporcu Ünal Yorulmaz, Antalya’da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası Minikler Kategorisi’nde Dünya 2.si olarak büyük bir başarı elde etti.

Babası Zeki Yorulmaz ile birlikte, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i ziyaret eden genç sporcu, başarısını paylaşarak mutluluğunu ifade etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Başkan Deveciler, Ünal Yorulmaz’ın başarısından dolayı gurur duyduğunu ve onun gibi yetenekli gençleri her zaman destekleyeceklerini vurgularken, genç sporcuya tablet hediye etti.