Bursa'da korkutan yangın
Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı binanın bacasında yangın çıktı. Yangında mahalle sakinleri panik yaşadı.
Bursa’nın İznik ilçesinde iki katlı binanın bacasında yangın çıktı. Yangında mahalle sakinleri panik yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Beyler Mahallesi Ziya Özbek Sokak’ta iki katlı binanın çatı katındaki bacada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacada çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Mahalle sakinleri ise yangın nedeniyle panik yaşadı.