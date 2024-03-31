Bursa'da oy sayımına başlandı
Bursa'daki oy sayım işlemleri başladı. Sandıkların açılmasıyla, hem yetkililer hem parti görevlileri tek tek oyları tasnif edip saymaya başladı.
Bursa’daki oy sayım işlemleri başladı. Sandıkların açılmasıyla, hem yetkililer hem parti görevlileri tek tek oyları tasnif edip saymaya başladı.
Türkiye’nin uzun süredir merakla beklediği seçim sonuçları için oy kullanımı sona erdi. Bursa’da da 17 ilçesinde sandık başına giden vatandaşlar, huzur ve geniş güvenlik önlemleri altında oylarını kullandı. 17.00 itibariyle oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi.