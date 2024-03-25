Bursa sağanak yağışa teslim oldu

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Ansızın bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.

Bursa sağanak yağışa teslim oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Ansızın bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi günü Bursa için fırtına uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos öğle saatlerinden itibaren yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi korunaklı alanlara sığınmakta buldu. Fırtınanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Yoğun yağışa rağmen Bursa’nın su altyapısının güçlü olması muhtemel baskınların da önüne geçti.