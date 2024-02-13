Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor'da, Ankara Demirspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursaspor’da, Ankara Demirspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Son 14 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan Bursasporlu futbolcuların, hırslı görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.