Bursaspor Kulübü, Mustafa Bozbey için tebrik mesajı yayımladı
Bursaspor Kulübü, yeni seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i resmi siteden tebrik etti. Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım belediye başkanları da es geçilmedi.
Bursaspor Kulübü, yeni seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i resmi siteden tebrik etti. Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım belediye başkanları da es geçilmedi.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Mustafa Bozbey’i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu vesileyle birlikte Merkez ilçelerimizde seçilen; Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a, Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir’e yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.”