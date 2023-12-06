Büyükçavuşlulu işadamı MHP Meclis üyesi aday adayı oldu

“GÖRMEYENİN KÖR OLMASI GEREKİYOR”

Aday dosya teslim töreninde konuşan MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın “Hayırlı uğurlu olsun, Canla başla çalışacağız. Büyükçavuşlu mahallemizde belediyemizin yaptığı hizmetler ortada. Allah çok şükür alnımız ak başımız dik, yaptığımız hizmetleri Silivri’de herkes gördü. Görmeyenin kör olması gerekiyor. O yüzden Rafet beye hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

“ZAFER, VOLKAN YILMAZ’IN OLSUN KAZANAN EKİBİ OLSUN”

Katılımcılara hitaben konuşan Rafet Arslan da “Bildiğiniz üzere 2024 yılı mahalli idareler seçimlerinin startı verildi. Bizler bu vesile ile Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz beyefendinin her yerde sesi olmak için belediye meclis üyesi aday adaylığı için toplanmış bulunmaktayız. Teşkilatımızdan hiçbir zaman desteğini esirgemeyen sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Zafer, Volkan Yılmaz’ın olsun kazanan ekibi olsun” dedi.