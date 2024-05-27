Büyükçekmece'de el emeği, göz nuru eşsiz eserler sergilendi

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Güzel Sanatlar Kursu öğrencilerinin bir yıldır üzerinde çalıştıkları birbirinden özel ve eşsiz eserlerinin yer aldığı ‘Dönem Sonu Sergisi’ Mimar Sinan’ın eseri tarihi Kurşunlu Han’da (Kervansaray) sergilendi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Güzel Sanatlar Kursu öğrencilerinin bir yıl içinde hazırladıkları eserler için ‘Dönem Sonu Sergisi’ düzenlendi. Mimar Sinan’ın eseri olan Kültürpark tarihi Kervansaray’da düzenlenen serginin açılışı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katılımıyla gerçekleşti. Başkan Akgün, sergideki her bir eserin büyük emekler harcanarak üretildiğine dikkat çekerek, bu özel eserlerin üretilmesinde emeği geçen Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nin eğitmen ve kursiyerlerini kutladı. Büyükçekmece tarihi Kervansaray’da açılan sergi 1 Haziran’a kadar ziyarete açık kalacak.

‘’Bütün yıl çalışıp ürünlerimizi çıkarttığımız çok önemli bir gün’’

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Güzel Sanatlar Dönem Sonu Sergisi’nde kursiyerlerin el emeği ve özel işçilikle hazırladıkları Brezilya nakışı, kurdele nakışı, keçe, el sanatları mefruşat, ahşap boyama, telkari, takı tasarım, iğne oyası, Türk nakışları, örgü, ev tekstili, makrome, kumaş boyama, cam sanatı gibi birbirinden farklı branşlardaki eserler yoğun ilgi gördü. Eşi Hatice Akgün ile birlikte stantları gezen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kursiyerleri ve eğitmenleri kutlayarak sertifikalarını takdim etti.