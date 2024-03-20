Çan'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çan'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.15 sıralarında Çan’a bağlı Kumarlar köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’den Çan ilçesine seyir halinde olan Bora Çelik yönetimindeki 34 COP 021 plakalı otomobil, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Bora Çelik, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.