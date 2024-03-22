Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 4 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 2691 Sentetik Ecza ele geçirildi.

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Şüpheliler ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçlarından işlem yapılıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.