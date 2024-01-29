Çanakkale Valiliği'nden fırtına uyarısı

Çanakkale Valiliği, yarın saatteki hızının yer yer 50 ile 80 kilometre arasında olması beklenen fırtına nedeniyle, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteorolojinin uyarılarına göre, yarın Çanakkale’de fırtına bekleniyor. Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer saatteki hızı 50 ile 80 kilometre olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale Valiliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur” denildi.