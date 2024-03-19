Çekmeköy Yaşar Doğu Parkı hizmete açıldı

Çekmeköy Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına daha uygun olarak yeniden revize ettiği Yaşar Doğu Parkı, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın da katılımıyla hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden tasarladığı Yaşar Doğu Parkını bugün düzenlenen törenle hizmete açtı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yaşar Doğu Parkı açılış törenine; AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Arslan, meclis üyeleri ve çok sayıda Çekmeköylü vatandaş katıldı.

Vatandaşların vakit geçirebileceği şekilde yeniden tasarlanan Yaşar Doğu Parkı’nda; 11 bin 241 metrekare yeşil alan, basketbol sahası, oyun grubu alanı, spor aletleri alanı, bisiklet ve yürüyüş yolu, 34 araçlık otopark alanı, çeşitli oturma alanları ve lavabolar bulunuyor.

Yaşar Doğu Parkı açılış töreninde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Dertli olunca böyle olursun. Ama derdin yoksa hiç umursamazsın. Biz de bu komşularımızın burayla alakalı bu ilettiklerini biz de önemsedik. Bugün çok güzel bir eseri komşularımızla beraber açıyoruz. Hani burada birçok sitelerimiz var. Biz de zaman zaman başkanım buralarda toplanma alanı noktasında ne yapıyorsunuz diyenlere işte Mimar Sinan’ın ve birçok komşu mahalleleri için adeta Allah korusun, rabbim vermesin ama olması halinde önemli bir toplanma merkezi, önemli bir parkı, yeşil alanı bugün hizmete açıyoruz" dedi.