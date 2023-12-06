CHP'de Aday Adaylığı Süreci Sonlandı, 'Güncel Aday Adayı Listesi'
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Silivri belediye başkanı ve Belediye Meclis üyesi aday adaylığı başvuru süreci sona ererken, aday adayı listelerinin son hali de belli oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Silivri belediye başkanı ve Belediye Meclis üyesi aday adaylığı başvuru süreci sona ererken, aday adayı listelerinin son hali de belli oldu.
BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
BORA BALCIOĞLU
DUYGU DOĞAY ÖZER
DİLEK YETKİN
DORUK BULUT
MELİH YILDIZ
REHAT FAİKOĞLU
SEMİH AYEŞ
ŞEREF CAN AYATA
SÜLEYMAN ERGİN
MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYLARI
ABDULCEBBAR DOĞAN
ALAETTİN ASLAN
AYGEN GİRGİN
AYKUT BATUR
BAHA BATIKAN TARHAN
BARTU YILMAZER
BEYTULLAH SİNAN BEKTAŞ
BİLAL ERMİŞ
BURHAN AYDIN
CANBERK KARS
COŞKUN AKSOY
ÇİĞDEM DEDE
CİHAN DEMİR
ÇİSE BALCI
DERYA ERDİM
DURAN SÖYLER
EBRU AKGÜN PEKEL
EBRU ONUR
EKREM KANBUROĞLU
ELİF YILMAZER
EMİNE GÜRDAL KARADENİZ
ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
EROL SEVİMLİ
ERSİN TAŞKIN
FATİH AKGÜN
FATİH ÇEPNİ
FEVZİ ARSLAN
GÖKHAN YONAT
HALİL İBRAHİM ŞAHİN
HATİCE GÖZEN
HİKMET BERK GİRİCİ
HÜSEYİN TOPRAK
İBRAHİM KÖSE
İKRAM ERYILMAZ
İLKER ÇALIŞKAN
İLKNUR SÖNMEZ
İRFAN YILDIRIM
KAHRAMAN HAYTA
MAHMUT YILDIZAYDIN
MUHAMMET AYCAN ÇAKIR
MEHMET KELEŞ
METEHAN GÜRSU
MURAT EGE PİRİŞTİNE
MURAT OKAN
MUSTAFA PERÇEMLİ
NEBAHAT İSKENDER
NEZAHAT NİLAY ÖNDÜL KALAMAN
NİYAZİ YILDIRIM
OKTAY AYYILDIZ
ÖNDER ÇOLAK
OSMAN AKGÜL
ÖZAY GÜRSES
ÖZKAN ÖZKÖK
RIZA AKSU
ŞAHİN DİRİK
SALİH AKYAR
SEMA ERKIRAN
SEZAİ YAVUZ
SEZER GÜLMEZ
SİBEL AYDIN IŞIKÖNDEŞ
İREM SİMGE KANDEMİR KESEN
SUAT KAVAKDERE
SÜLEYMAN YALÇINTAŞ
TAMER BIYIKLI
TAYFUN ZEKİ ŞAHİN
TUFAN ERSİN
TUNACAN YAŞAR
TUNCAY GÜL
VOLKAN MALKOÇ
YALÇIN EKİCİ
YAPRAK ORHANOĞULLARINDAN
YAŞAR GÖREN
YILMAZ KAYA
ZAFER BAYSAL
ZAFER BIYIKLI