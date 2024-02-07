CHP Genel Başkanı Özel'den Akşener'e taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ablası vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ablası vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.