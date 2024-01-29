Çocuklara çikolata dağıttı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ‘Bir Tebessüm Bir Umut’ diyerek çocuklarla buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ‘Bir Tebessüm Bir Umut’ diyerek eline çikolataları aldı. Dışarıda çocuklara çikolata dağıtarak gezdi. Küçük çocuklar bu hareket karşısında çok mutlu olarak İlkay Türkoğlu’na teşekkür ederim. Türkoğlu çocukları çok sevdiğini belirterek, "Çocuklarımızın tebessümleri bizlere umut oluyor. Dışarıya çıkarak çikolata dağıttım. Sonucunda bir sürü mutlu çocuk oldu. Çocuk gülerse dünya güler’’ ifadelerini kullandı.