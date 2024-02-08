Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Mandıracı Caddesi (Reşadiye) yol ayrımına yakın bölümde meydana geldi. Şinasi Kurşun Caddesi’nden çıkmaz sokağa sapan Engin K. idaresindeki 06 CMF 912 plakalı hafif ticari araç, yaya halindeki Fatma C. isimli kadına çarptı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Yaralanan Fatma C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.