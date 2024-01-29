Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçelerin aday tanıtımı için Bursa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü ilçelerin aday tanıtımı için Bursa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçelerin aday tanıtımı için Bursa'ya geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü ilçelerin aday tanıtımı için Bursa’ya geliyor

Sosyaltv.com.tr internet sitesinin haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için Bursa’ya geliyor. Tanıtım toplantısı Nilüfer ilçesi TOFAŞ Spor salonunda düzenlenecek.