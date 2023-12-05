Cumhuriyet dönemi belediye binası yeniden hayat bulacak

Cumhuriyet dönemi belediye binası projesinin müjdesini veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) ile yeni bir projeye daha imza atıyor. 1900’lü yılların başında inşa edilen eski belediye binası, 1937 ve 1938 yıllarına kadar kaymakamlık lojmanı olarak kullanılmıştır. Ahşap kâgir bir yapıdan oluşan bina 1976 yılında kapatılmış ve 1983 yılında da maalesef yıkımına karar verilmiş ve yıkılmıştır. Ahşap binanın hemen yanında 1976 yılında 2 katlı, 1985/1986 yıllarında da 3 kat olmak üzere betonarme binalar yapılmış ve belediye binası olarak da hizmet vermiştir. , Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma İstanbul Bölge Kurulu tarafından 20.04.1984 tarihinde 480 sayılı kararla tescili kaldırılmıştır. Bizden önceki geçmiş dönemdeki belediye başkanı arkadaşımız, burayla ilgili bir dizi çalışma başlatmış. Özcan Işıklar, ‘Bu alanda meydan düzenlemesi, tarihi belediye binası ve yeraltı otopark yapılacaktır. Halkımıza hayırlı olsun’ demiş. Alan çevrilmiş ve 2 yıl hafriyatı alınmış bir şekilde bekletilmiş. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla ekonomik sebeplerden dolayı bu projeden vazgeçilmiş. Tekrar hafriyat kapatılmış ve park olarak düzenlenmiştir.



Cumhuriyet tarihinden sonra bu binada görev yapan bazı belediye başkanlarını sırasıyla saymak istiyorum. Eşref Efendi 1922/1923, İsmail Efendi 1924/1925, Sadık Hastoprak 1925/1926, Veli Up 1928, Kemal Silivrili 1929, Yahya Bey 1929/1930, Zeki Bey 1931/1934, Halit Tuncel 1935/1936, Yusuf Çoğal 1937/1953, İzzet Uluşahin 1953/1955, Ali Çınaklı 1956/1960, Cahit Güven 1960, Hasan Özvarnalı 1960, Rafet Şişmanoğlu 1960/1961, Burhan Soyaslan 1963/1968 ve Halim Uluşahin 1968/1973 tarihleri arasında bu binada şehrimize hizmet vermişler. Silivri Belediyesi olarak buradan hareketle, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma İstanbul Bölge Kurulu tarafından 20.04.1984 tarihinde tescilli kaldırılmış bu alanla ilgili bir çalışma başlattık. İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 24.03.2023 tarihi 8.060 sayılı kararla 5.432 ada 2 parseldeki yer alan kamu mülkiyetine ait taşınmaza ilişkin Silivri Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihi ve 196/15/75 kayıt sayılı yazısının ekinde rekonstrüksiyon tadilat projesine uygun olduğuna karar vermiştir. Yani Silivri Belediyesi olarak 2023 Mart ayında buranın rekonstrüksiyonu yapılması için projeyi kurula onaylatmışız. Onaylattığımız proje aslına uygun olup bodrum kat ve 2 kat üzerinde 180 metrekare taban oturumlu projenin toplam kullanım alanı 540 metrekareden oluşmaktadır. Söz konusu rekonstrüksiyon projesinde, özgü yapıdan farklı olarak bodrum kat ilave edilmiştir. Bodrum katının ilave edilmesi mantığı da teknik hacimlerin bodrum kata yerleştirilmesiyle alakalıdır. Bodrum kat dışındaki tüm yapı elemanları aslına uygun malzemeler ve teknikler kullanarak gerçekleştirilecektir. Bodrum kat betonarme, zemin kat taş tuğla ve birinci kat ahşap elemanlardan imal edilecek. Çok kısa bir zaman zarfında Silivri'nin tarihinin ve Silivri’nin kültür hayatındaki yerini alacaktır. Binanın hangi amaçla ve hangi vasıfta kullanılacağına sizlerle ve şehrin dinamikleriyle yapacağımız istişarelerle karar verilecektir. Biz bir işe başladığımız zaman o işi bitiririz. Herkes bunu böyle biliyor. Yani 6 ay gibi bir süre zarfında kurdeleyi hep beraber kesmeyi planlıyoruz. Yapacağımız projenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.