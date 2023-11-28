Deniz Edis yoğun katılımla adaylığını açıkladı

MHP Silivri İlçe Başkan Yardımcısı Deniz Edis, yoğun bir katılımla Silivri Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığı dosyasını İlçe Başkanı Zafer Yalçın'a teslim etti. Yoğun bir desteği de alarak ilçe başkanlığında açıklama yapan Edis, Beni bugün burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 2019 yerel seçimlerinde 17. sıradan Belediye Meclis Üyesi Adayı oldum. Volkan Başkanımızla beraber mücadele ettik ve seçimi de kazandık. Allah nasip ederse tekrar aday olmak istedik. Volkan Başkanımızın sırtındaki yüke omur vermek istedik" dedi.

İlçe Başkanı Zafer Yalçın'da, "Değerli dava arkadaşım, yardımcım Deniz Edis başvuru yapmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek Edis'e destek verdi.