Sincan'da lale soğanı toprakla buluştu
Ankara'nın Sincan Belediyesi lale kültürü geleneğini yaşatmak ve ilçeyi renklendirmek için lale soğanı ekimine başladı.
Ankara’nın Sincan Belediyesi lale kültürü geleneğini yaşatmak ve ilçeyi renklendirmek için lale soğanı ekimine başladı.
Sincan’da baharın müjdecisi asaletin, tasavvufun, bolluk ve bereketin simgesi laleler toprakla buluşmaya başladı. Kış boyunca toprak altında gizlenecek olan laleler, bahar gelince serpilecek ve rengarek görüntüsüyle vatandaşların seyrine tatmin olmaz anlar yaşatacak.
Nisan ve Mayıs aylarında açması planlanan lalelerle Sincan, baharı muhteşem renklerin ahengiyle coşkulu karşılayacak.