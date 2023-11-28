Sincan'da lale soğanı toprakla buluştu

Ankara'nın Sincan Belediyesi lale kültürü geleneğini yaşatmak ve ilçeyi renklendirmek için lale soğanı ekimine başladı.

Sincan'da lale soğanı toprakla buluştu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara’nın Sincan Belediyesi lale kültürü geleneğini yaşatmak ve ilçeyi renklendirmek için lale soğanı ekimine başladı.

Sincan’da baharın müjdecisi asaletin, tasavvufun, bolluk ve bereketin simgesi laleler toprakla buluşmaya başladı. Kış boyunca toprak altında gizlenecek olan laleler, bahar gelince serpilecek ve rengarek görüntüsüyle vatandaşların seyrine tatmin olmaz anlar yaşatacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Nisan ve Mayıs aylarında açması planlanan lalelerle Sincan, baharı muhteşem renklerin ahengiyle coşkulu karşılayacak.