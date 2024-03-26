Dijital imza teknolojileri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ne entegre ediliyor

Tüm dijital imza teknolojilerini tek çatı altında toplayan Tap&Sign, son üç yıldır sağlık sektörünün önde gelen hastane, klinik ve hastaların imza işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde tamamlanmasına destek oluyor.

DDTech İnovasyon Grubu bünyesinde 2018 yılından bu yana 120’den fazla kurumsal müşterisinin, 100 milyonu aşkın imza atmasını sağlayan Tap&Sign, sağlık sektöründeki dijital dönüşüme de öncülük edenler arasından yer alıyor.

Tap&Sign Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu, sundukları dijital imza altyapısının 20’den fazla hastanede ve yüzlerce ambulansta kullanıldığını söyledi. Yazırlıoğlu, ’’Hastanelerde üç tip form var. İlk tip formu hem hasta hem sağlık personeli imzalıyor. Diğerinde sadece hasta imzalıyor. Son form tipinde ise sadece sağlık personeli imza atıyor. Biz tüm bu form/onam tiplerinde kullanıcıların en uygun imza yöntemi ile formu imzalamasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Hastanelere tedarik ettikleri uyumlu tabletler üzerinden imza süreçlerini dijitalleştirerek kağıtsızlaşma sürecine önemli katkıda bulunduklarının altını çizen Yazırlıoğlu, ’’İmza verilerini Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi’nin kriminal inceleme yapabileceği şekilde işliyoruz. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi teknik konulara da tam uyumluluk sağlıyoruz” dedi.

HBYS ile entegre çalışıyor

Şirketin hastanelerdeki dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ‘Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’ (HBYS) şirketleriyle çalıştığını kaydeden Enis Yazırlıoğlu, ’’İş ortaklıklarımız kapsamında hastanelerin yazılım altyapılarına entegre oluyoruz. Bu alanda çalışan önemli şirketlerle anlaşmalarımız mevcut” ifadelerini kullandı. Yazırlıoğlu, önümüzdeki dönemde sağlık sektörünün dijitalleşme sürecine yeni ürün ve hizmetlerle destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.