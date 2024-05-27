Din Öğretimi Çalıştayı Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Gerçekleşti

Açılış Bölümü

Çalıştayın ilk bölümünde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları ile devam etti. Bu bölümde, etkinliğin önemi ve din öğretiminin manevi değerlerin aktarımındaki rolü üzerine vurgu yapıldı.

Akademik Sunumlar

Çalıştayın ikinci bölümünde ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Düzenli, “Din Öğretiminin Manevi Değerleri Aktarmadaki Rolü” konulu bir konferans sundu. Prof. Dr. Düzenli, din öğretiminin toplumsal ve bireysel ahlaki değerlerin geliştirilmesindeki kritik rolünü ele aldı.

Ardından, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Öz, “4-6 Yaş Okul Öncesi Değer ve Ahlak Öğretimi” konulu konferansıyla erken çocukluk döneminde değer ve ahlak eğitiminin önemine değindi. Doç. Dr. Öz, bu yaş grubundaki çocukların ahlaki gelişim süreçlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Grup Çalışmaları ve Raporlar

Çalıştayın son bölümünde, katılımcılar “Seçmeli Derslerin Yaygınlaştırılması” ve “Din Öğretiminde Güncel Yöntem Teknikler ve Teknoloji Kullanımı” konularında grup çalışmaları gerçekleştirdi. Bu oturumlarda, öğretmenler ve müftülük personeli, din öğretiminin kalitesini artırmak amacıyla yeni yöntem ve teknikleri tartıştı. Ayrıca, seçmeli derslerin öğrencilere daha etkin şekilde sunulması için stratejiler geliştirildi.

Çalıştay sonunda, grup çalışmalarının sonuçları raporlar halinde sunuldu. Bu raporlar, din öğretiminde daha etkili ve yenilikçi yöntemlerin uygulanması adına önemli bir kaynak oluşturdu.