Dolandırıcılardan jigolo vurgunu: Jigolo sitesine girdiniz diyerek vurgun yaptılar

Esenyurt’ta lüks sitede kurdukları çağrı merkezi ile aradıkları vatandaşlara “Jigolo sitesine giriş yapıp üye kaydı oluşturmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi başlatıldı. Ödemeyi hemen yaparsanız icra durdurulacak” diye mesajlar atarak dolandıran bir kadın 5 şüpheliye operasyon yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, operasyon sırasında elde edilen dijital materyallerde 8 bin kişinin bilgilerinin bulunduğu dosya bulundu. Şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri değerlendiriliyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İhbarı yapan kişi bir çağrı merkezinden aranarak "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız. Söylenen miktarda parayı yatırırsanız icrayı durdururuz" diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin Esenyurt’ta 2 lüks rezidans dairesini kiralayarak çağrı merkezi haline getirdiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları baskında biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

8 Bin kişiye ait kişisel bilgiler bulundu

Evde yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler ele geçirildi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler H.B. (25), D.E. (22), H.Ö. (22), M.Ç. (21) ve O.O. (23) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri nasıl ele geçirdiği ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Binlerce mağdur milyon liralık vurgun

Şüphelilerin bu yöntemle binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı değerlendiriliyor. Bir çok vatandaşın adının böyle şeylere karışmaması için şikayetçi bile olmadığı dosyada çetenin lüks evlerde lüks araçlarla yaşam sürdükleri tespit edildi.