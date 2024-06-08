Sınav saatinde bir inşaatta 100 işçi aynı ayda çalışırken, zabıtaya güçlük çıkardılar

Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik’te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorunsuz bir şekilde başlarken, sınav saatinde ses çıkaran inşaat işçilerine zabıtalara güçlük çıkardılar.

Kentte YKS sınavı çok sayıda sınav merkezinde problemsiz bir şekilde başlarken, sınava girecek adaylar sabahın erken saatlerinde aileleri birlikte sınava gireceklerin okulların yolunu tuttu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde binlerce aile çocukları sınava getirirken, araç yoğunluğu adeta gözlerden kaçmadı. Yerleşke içinde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurt binası yaklaşık 100 inşaat işçisine Bilecik Belediyesine ait Zabıta Müdürlüğü ekiplerince anında müdahale edildi.

"Biz çalışırız dediler"

İnşaat işçileri zabıta ekiplerine "Sınav bizi ilgilendirmez biz çalışacağız" demeleri üzerine hemen olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisin gelmesinin ardından inşaat işleri çalışmalarına sınav sürecinde ara vermek zorunda kaldılar. İnşaat yapan taşeron firmaya tutanak tutarken, Çevre ve Şehirlik İl Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Ekipler binlerce öğrencinin hayatını etkileyecek olan bu önemli sınavda vatandaşların biraz daha duyarlı olmasını gerektiğini söylediler.