Dolandırıcılığın karşısında vatandaşın yanında

Bilecik'te vatandaşlar dolandırıcılık mağduru olmamak için bilgilendiriliyor.

Dolandırıcılığın karşısında vatandaşın yanında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te vatandaşlar dolandırıcılık mağduru olmamak için bilgilendiriliyor.

Bilecik Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından; Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı, İstiklal Mahallesi Muhtarlığı, Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği, Yeşilay, Kapalı Pazar ve 9 adet işyeri ziyaret edilerek ‘Dolandırıcılık, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık’ hakkında bilgilendirme sağlandı.

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Aynı zamanda Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında da vatandaşa bilgi veren ekipler 24 saat halkın yanında olduklarını ve güvenilir bir gelecek için hareket ettiklerini belirtti.