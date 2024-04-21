Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen 4 bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen 4 bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl’ün kırsal Çitli Mahallesi’nde Kenan Az’a (27) ait tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkan 9 civcivden bir tanesi Kenan Az’ı şoke etti. Civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şaşkınlık yaşarken, yürümekte zorluk çeken civciv, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor" dedi.

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