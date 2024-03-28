Downtown'da 'Ramazan' bambaşka

Türkiye’nin en büyük karma projesi olan Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, Ramazan ayı boyunca sadece alışveriş ve eğlence değil, aynı zamanda kültür ve geleneklerin buluşma noktası haline geldi.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte, Downtown’da her gün farklı bir atmosfer yaşanıyor. Gölge oyunlarından fasıla, Ramazan temalı çeşitli organizasyonlar ve söyleşilere kadar pek çok etkinlikle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatılıyor. Downtown, bu yıl birincisini düzenlediği Ramazan etkinliklerini 11 Mart- 9 Nisan tarihleri arasında Lezzet Sokağı’nda gerçekleştirdi.

Lezzet Sokağı, Ramazan boyunca misafirlerini karşılamak için özel olarak hazırlandı. Her gün, sıcak ve samimi bir atmosferde fasıl, çocuklar için Karagöz Hacivat gölge oyunları, sihirbaz gösterileri, geleneksel Mehteran gösterileri ve Ramazan kültür hayatını günümüze taşıyacak pek çok etkinlik ücretsiz olarak sunuluyor. Lezzet Sokağı’nda sokak lezzetlerinin yanı sıra pamuk şeker, dondurmalı irmik, elma şekeri, patlamış mısır, macun, şerbet ve meşhur roma dondurması gibi lezzetlerin yanı sıra çiçek stantları da bulunuyor. Renkli ve neşeli atmosferiyle Lezzet Sokağı, Ramazan ayında Bursalılara keyifli bir ortam sunuyor.

Ayrıca, dünya mutfağından lezzetler sunan restoranlar, iftar için özel olarak hazırladığı menüler ve iftar sonrası tatlı kahve keyfi için mekanları ziyaretçileri ağırlıyor. Bu özel menülerde, geleneksel Ramazan yemeklerinden dünya mutfaklarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin farklı noktalarındaki Ramazan temalı fotoğraf alanlarında ziyaretçiler, keyifli anlarını ölümsüzleştiriyor. Downtown, Ramazan ayında sadece bir alışveriş ve eğlence merkezi olmanın ötesine geçerek, kültürel etkinlikler ve geleneksel lezzetlerle dolu bir buluşma noktası haline geliyor. Ziyaretçiler, Ramazan’ın manevi atmosferini yaşamak ve birlikte unutulmaz hatıralar biriktirmek için her gün Downtown’ a akın ediyor.