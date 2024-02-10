Dries Mertens bu sezonki 6. golünü attı
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens attı. Karşılaşmanın 31. dakikasında ceza yayının sol tarafından sert vuruş yapan Mertens meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi.
36 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 4. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden de 2 golü bulunan Mertens, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı.
Mücadeleye 11’de başlayan Dries Mertens 73. dakikada yerini Carlos Vinicius’a bıraktı.