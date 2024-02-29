Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı
2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi deplasmanda 27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12'lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’yi deplasmanda 27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12’lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Palazzo Wanny Firenze
Hakemler: Sonja Simonovska (MNE), Catalin Paul Szabo-Alexi (ROU)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz, Simge (L), Elif, Voronkova, Yaprak, Stevanovic
Savino Del Bene Volley: Da Silva, Antropova, Zhu, Washington, Ognjenovic, Herbots (L), Diop, Ruddins, Di Lulio, Villani
Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15
Süre: 139 dakika (32,30,25,31,19)