Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı

2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi deplasmanda 27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12'lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’yi deplasmanda 27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12’lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Palazzo Wanny Firenze

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Hakemler: Sonja Simonovska (MNE), Catalin Paul Szabo-Alexi (ROU)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz, Simge (L), Elif, Voronkova, Yaprak, Stevanovic

Savino Del Bene Volley: Da Silva, Antropova, Zhu, Washington, Ognjenovic, Herbots (L), Diop, Ruddins, Di Lulio, Villani

Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15

Süre: 139 dakika (32,30,25,31,19)